رئيس جامعة بنها يتفقد إدارات العمل ويهنئ العاملين بحلول شهر رمضان

قام الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، بجولة تفقدية بمختلف القطاعات والإدارات بإدارة الجامعة لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً من الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

رافقه شيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

واطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي خلال جولته على سير العمل بالإدارات المختلفة، لافتا إلي حرص الجامعة على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري والنهوض بقطاعات العمل الإدارية على كافة المستويات، مؤكدا علي أهمية دورهم في دعم العملية التعليمية والإدارية بالجامعة.