محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان العام ويهنئ العاملين

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بإدارات الديوان العام لتهنئة العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وإلتقى المحافظ بموظفي الديوان العام والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم وتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكدين على الإستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة نشر روح التواصل والمحبة بين العاملين لما لها من مردود إيجابي على تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقال علينا الإستفادة من هذا الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد لتحقيق الرخاء وتقدم المجتمع.

وأكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية، مطالباً الجميع بضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل والتيسير على المواطنين في إنهاء مصالحهم.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.