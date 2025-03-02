مفوضة الاتحاد الأوروبي: لا غنى عن دور مصر في أمن واستقرار المنطقة

قالت دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، إن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي وتلعب دورا أساسيا في أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية نقلته " إكسترا نيوز"، أننا نستمر في الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، علي أن مصر لها دور أساسي ولا غنى عنه في أمن واستقرار المنطقة.