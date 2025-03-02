الدفاع الروسية: دمّرنا ورش إنتاج مُسيرات ومواقع عسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربات عسكرية دقيقة استهدفت 147 منطقة في أوكرانيا، حيث تم تدمير ورش إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مواقع عسكرية ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات شملت أيضًا منشآت معالجة الغاز الحيوية، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك بحسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إن هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز الجهود لتقويض القدرات العسكرية لأوكرانيا، موجهة ضربة قوية للبنية التحتية التي تدعم العمليات العسكرية الأوكرانية.