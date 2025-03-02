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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع الروسية: دمّرنا ورش إنتاج مُسيرات ومواقع عسكرية بأوكرانيا

مسيرات
مسيرات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربات عسكرية دقيقة استهدفت 147 منطقة في أوكرانيا، حيث تم تدمير ورش إنتاج الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مواقع عسكرية ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات شملت أيضًا منشآت معالجة الغاز الحيوية، التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وذلك بحسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إن هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز الجهود لتقويض القدرات العسكرية لأوكرانيا، موجهة ضربة قوية للبنية التحتية التي تدعم العمليات العسكرية الأوكرانية.

الأوكرانية الصناعي العسكري الأوكراني القاهرة الاخبارية المتحدث باسم الدفاع الروسية