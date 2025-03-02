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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مشروعات الحرية المصري تطلق مبادرة "خيرُ يبقي - معاً نصنع الخير"

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أطلقت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة، مبادرة "خيرُ يبقي _ معاً نصنع الخير"، لتوزيع المستلزمات الغذائية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  والجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد عبد الهادي، أن  المبادرة تأتي إيمانًا بالمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقنا جميعًا، بهدف إدخال مساندة الدولة ودعم الجهود الوطنية نحو ازالة الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أنه تهدف المبادرة إلى توفير السلع الغذائية الاستراتيجية وتوزيعها ضمن سلال غذائية التى تساعدهم طوال الشهر الكريم.

وأوضح أنه تسعى المبادرة إلى توسيع دائرة العطاء من خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة، سواء بالمشاركة المباشرة أو بالدعم المادي والعيني، لضمان وصول الخير إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

حزب الحرية معا نصنع الخير الحرية