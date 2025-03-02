عبدالعاطى: المباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبى تناولت التسهيلات الضريبية

أعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن أن المباحثات التي جرت مؤخرًا مع "دوبرافكا سويتشا"، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، تطرقت إلى عدة مجالات هامة، من أبرزها التسهيلات الضريبية وإزالة العقبات الإدارية، وذلك عبر تطبيق سياسة الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار والتجارة مع الدول الشريكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.