ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالعاطى: المباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبى تناولت التسهيلات الضريبية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن أن المباحثات التي جرت مؤخرًا مع "دوبرافكا سويتشا"، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، تطرقت إلى عدة مجالات هامة، من أبرزها التسهيلات الضريبية وإزالة العقبات الإدارية، وذلك عبر تطبيق سياسة الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار والتجارة مع الدول الشريكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

الدكتور بدر عبدالعاطي الاتحاد الأوروبي التسهيلات الضريبية