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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موعد ٱذان المغرب ثاني يوم رمضان

موعد ٱذان المغرب
موعد ٱذان المغرب ثاني يوم رمضان
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موعد أذان المغرب من أكثر المواقيت التي يهتم بها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك حيث يختلف موعده من محافظة إلى أخرى كما يختلف من أول أيام رمضان إلى آخره.

مع بدء شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب في محافظاتهم وذلك لمعرفة موعد الإفطار ،وتتغير مدة الصيام من يوم لآخر  حيث يكون أقصر يوم في بداية الشهر بينما يكون أطول يوم في نهايته ووفقا لـ إمساكية شهر رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بمعدل الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة.

موعد أذان المغرب ثانى يوم رمضان 2025 بالقاهرة يوم الاحد  2 مارس  الساعة 5:55 ️ لتكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و21 دقيقة.

ويكون موعد أذان العشاء  الساعة  7:12  في ثانى أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا ليكون اخر أيام هذا الشهر الكريم  29 مارس 2025.

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