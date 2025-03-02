جامعة كفر الشيخ تطلق البرنامج الوطني التوعوي لمكافحة الإيدز

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، البرنامج الوطني التوعوي لمكافحة الإيدز والتوعية بمخاطر الإدمان، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والطب العلاجي، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للقضاء على الايدز 2030، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة ادارة الجواله والخدمة العامه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وعقد البرنامج بكليات الجامعة (التربية - التربية الرياضية ـ التمريض) بحضور السادة العمداء والوكلاء واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين وطلبة كليات الجامعة، ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي عن المرض وطرق انتقاله والوقاية منه وتصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عن مرض الايدز.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن فعاليات البرنامج تأتي فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية ، ويأتي هذا البرنامج انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع صحي متكامل.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الى ان الهدف من تلك البرامج حرص الدولة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للصحة ومن أولوياتها القضاء على مرض الايدز بحلول عام (٢٠٣٠م)، وتزويد الطلاب بعدد من المعلومات عن فيروس الايدز، وأهمية التوعية والوقاية كأهم سلاح لمكافحة الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تكثيف الجهود المجتمعية للتوعية حول طرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية، كما تسعى الجامعة في تنفيذ البرامج والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض والتي تسهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.

وحاضر البرنامج الدكتور محمد نجيب مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة رحاب سامي مدير إدارة التثقيف الصحي، والدكتورة سحر الحداد عضو البرنامج وصيدلي علاج الايدز بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وتضمنت فعاليات البرنامج تنظيم ندوات لرفع الوعي الصحي عن مرض الايدز وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم تداولها عنه والقاء الضوء علي مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان وعلاقة ذلك بمكافحة مرض الايدز وكيفية التواصل مع المسئولين في حالة الاشتباه في وجود حالات مصابه.