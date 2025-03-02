عضو بالبرلمان الأوكراني: 30% من الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا يتم إنتاجها محليًا

قال يوري كاملشوك، عضو البرلمان الأوكراني، إن المفاوضات بشأن اتفاقية المعادن النادرة لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، مشيرًا إلى أن الشاغل الأساسي بالنسبة لأوكرانيا في هذه المرحلة هو ضمان الحصول على الضمانات الأمنية الكافية.

وأضاف كاملشوك، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الأمني يظل أولوية، خاصة في ظل الحرب المستمرة ضد روسيا.

وأشار، إلى أن أوروبا تسعى لتعويض أي نقص محتمل في دعم منظومة السلاح الأوكرانية، حيث تأمل في زيادة التعاون العسكري مع كييف، موضحًا أن هذا الدعم سيعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الروسية.

وأكد أن أوكرانيا تمتلك حاليًا أسلحة تكفيها للقتال لمدة ستة أشهر، مشيرًا إلى أن زيادة وتيرة الإنتاج العسكري تعتبر أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات المستقبلية، حيث لفت إلى أن تعزيز قدرة الإنتاج العسكري المحلي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الدفاعية.

وأفاد كاملشوك بأن حوالي 30% من الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا يتم إنتاجها محليًا، بينما يتم استيراد البقية من دول أخرى، مشيرًا إلى أهمية استمرار تدفق الدعم العسكري من الحلفاء لضمان قدرة أوكرانيا على الصمود في وجه العدوان الروسي.

