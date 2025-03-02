فوري تحقق 5.51 مليار جنيه إيرادات و124.6% نموًا في الأرباح خلال 2024

أعلنت شركة فوري المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 5.51 مليار جنيه، بارتفاع 68.4% عن العام السابق، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 124.6% ليصل إلى 1.61 مليار جنيه، مما يعكس الأداء الاستثنائي للشركة.

واصلت فوري تحقيق هوامش ربحية غير مسبوقة منذ تأسيسها، حيث بلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 49.9%، فيما سجل هامش صافي الربح 29.2%، بفضل التوسع في الخدمات وتنويع مصادر الإيرادات.

وشهد إجمالي قيمة المدفوعات نموًا بنسبة 72.9% ليصل إلى 601.7 مليار جنيه، كما تضاعفت المحفظة الائتمانية للشركة 2.6 مرة لتصل إلى 3.1 مليار جنيه. وحققت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية نموًا قويًا بنسبة 83.3% و137.7% على التوالي، فيما ارتفعت إيرادات حلول سلاسل الإمداد والتوريد بنسبة 53.4%.

وأكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن الشركة نجحت في تجاوز توقعات السوق، مع استمرار توسعها في الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية.

وأشار إلى أن خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تجاوزت مليار جنيه، بينما تضاعف حجم المدفوعات عبر تطبيق "ماي فوري" ثلاث مرات ليصل إلى 26.8 مليار جنيه، مدفوعًا بدمج خدمات بطاقات الدفع المسبق والتأمين وخيارات الاستثمار.

تستعد فوري لمواصلة التوسع في تقديم حلول متكاملة، مع إطلاق "فوري بيزنس"، الذي يعزز خدمات إدارة الموارد المؤسسية (ERP) والمالية، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي. ومع هذه الإنجازات، تواصل فوري ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر، مع التزامها المستمر بالابتكار والشمول المالي.

