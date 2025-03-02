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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثلاثاء المقبل.. بدء توريد محصول بنجر السكر بالمنيا

الثلاثاء القادم
الثلاثاء القادم بدء توريد محصول بنجر السكر بالمنيا
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أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، (مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة)، عن بدء استقبال محصول بنجر السكر لموسم 2024/2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025.

وأوضحت الشركة أن أول تخصيص لشحن المحصول سيبدأ من كافة المناطق الزراعية والهيئات باستخدام جميع وسائل النقل المتاحة، بما يشمل اللواري، والجرارات الزراعية، وتحفيزا لمزارعى البنجر فقد تقرر هذا الموسم رفع السعر الأساسي لطن البنجر نظيف إلى 2400 جنية / طن عند درجة حلاوة 16% ، وذلك بخلاف المميزات الأخرى التى تمنحها الشركة مثل علاوة التبكير وعلاوة زيادة درجة الحلاوة عن 16% وحافزالنظافة المميز .

وتهيب الشركة بالسادة الزراع والهيئات الزراعية التواصل مع مكاتب التخصيصة التابعة لمصانع سكر أبو قرقاص الجديدة لتحديد مواعيد التقليع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الحاسب الآلى حسب أولوية تاريخ الزراعة.


 

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