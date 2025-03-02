بتول الحداد لـ "البوابة نيوز": شخصية سارة في مسلسل "في لحظة" ثعبانية

تشارك الفنانة الشابة بتول الحداد في بطولة مسلسل «في لحظة» للنجم أحمد فهمي وآخرين، والذي يعرض حاليًا على أحد المنصات الرقمية والقنوات الفضائية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وكشفت بتول الحداد في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": أنها تجسد شخصية أسمها سارة وتعمل موظفة ماركتنج سوشيال ميديا في شركة سيف الزيني والذي يقدم هذه الشخصية الفنان أحمد فهمي لافتة، بأن الكاركتر مختلف تمامًا عن جميع ما قدمته من قبل وهي الشخصية الشريرة.

وأضافت بتول بأن أهم شيء عن اعتقادها في الحياة هو جلب المال، فتلجأ إلى توفير بعض سبل الكسب الغير مشروع مشيرة، أنها تتبادل توافر البيانات والمعلومات الهامة من شركتها وإرسالها إلى الشركات الأخرى للحصول على أموال طائلة نظرًا لقوة مركزها الوظيفي، لافتة، أنها فعليًا من أسرة محدودة الدخل تتضح ملامحها مع تصاعد الأحداث.

وتابعت بتول بأنها تصف نفسها بأنها شخصية ثعبانية أو جاسوسة حيث أن أولى رغباتها ومتعتها في الحياة، هو خلق المشاكل بين جميع الأفراد لتقوم بالعديد من الأزمات المتتالية طوال الأحداث.

ومن جانبه أعربت بتول عن سعادتها بتصدر أولى حلقات العمل تريند محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومنها موقع التدوينات القصيرة: "X" أي تويتر سابقًا والأكثر رواجًا على موقع "الفيس بوك"، مشيرة، بأن الحلقات المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت الغير متوقعة مع تصاعد سير أحداث العمل.

بتول الحداد تعيش حالة من النشاط الفني

تشارك الفنانة الشابة بتول الحداد في مسلسل "في لحظة" مع النجم أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

وعلى الجانب الآخر تشارك أيضًا الفنانة بتول الحداد في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، للنجمة ياسمين عبد العزيز وآخرين، والذى يعرض حاليًا أحد القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خريطة مسلسلات السباق الرمضاني 2025.

والجدير بالذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب"، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجمة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقى، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين وهو من قصة وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.