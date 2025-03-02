رئيس وزراء كندا: نعمل مع الزعماء الأوروبيين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، إنه يعمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وعدد من الزعماء الأوروبيين من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا يضمن سيادة وأمن أراضيها وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقًا.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ترودو يوجد حاليًا في لندن، للمشاركة في القمة التي دعا إليها ستارمر لبحث الأوضاع في أوكرانيا والدعم المقرر أن يتم تقديمه لها خاصة بعد المشادة الكلامية التي وقعت بين الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يبحث عدد من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا في لندن في وقت لاحق من اليوم الأحد الضمانات الأمنية الجديدة في أوروبا مع المخاوف المتزايدة من تخلي واشنطن عن القارة العجوز وتقاربها مع موسكو.

