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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عضو البرلمان الأوكراني: قمة لندن مهمة لنا ولكل الأنظمة الدفاعية في أوروبا

أوكرانيا
أوكرانيا
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أكد يوري كامشلوف عضو البرلمان الأوكراني أن القمة الأوكرانية التي ستعقد في العاصمة البريطانية مهمة لنا ولكل الأنظمة الدفاعية في أوروبا وستعمل كمنصة داعمة للنظام الأمني لأوكرانيا.

 وقال عضو البرلمان الأوكراني - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "نتفهم تخفيض الولايات المتحدة للدعم المالي والعسكري والسلاح والعتاد المقدم لأوكرانيا، لذلك لابد من اتحاد أوروبا وأوكرانيا والتعاون بشأن الأمن المشترك".
وأضاف أنه في الوقت الراهن 30 % من الأسلحة التي نستخدمها منتجة في أوكرانيا و40% يتم انتاجه في أوروبا والباقي من دول أخرى، لافتا إلى أنه لدينا أسلحة تكفي للقتال 6 أشهر ومن المهم النظر لهذا التحدي وحان الوقت لزيادة وتيرة الإنتاج والتصنيع العسكري.
وأوضح أن أوروبا ترغب في تعويض أي نقص محتمل في دعم منظومة السلاح الأوكرانية.
و بشأن اتفاقية المعادن بين كييف وواشنطن، أكد أنه لم يتم الوصول لصيغة نهائية حول اتفاقية المعادن النادرة وهناك توافقات في بعض الجوانب، ولكن الشاغل الأساسي هو الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
 

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