عضو غرفة السياحة: إقبال على عمرة رمضان والأسعار تبدأ من 50 ألف جنيه

قال باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة الحالي يشهد إقبالا من المواطنين خاصة مع حلول موسم شهر رمضان المعظم، وذلك رغم ارتفاع أسعار الرحلات طبقا لزيادة التكلفة.

وقال السيسي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن المعدل المتوقع للسفر في عمرة رمضان لن يقل عن 150 ألف مواطن، وأسعار البرامج تبدأ من 50 ألف جنيه، وذلك طبقا لارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتكلفة الحجوزات والخدمات خلال شهر رمضان الذي يشهد بطبيعة الحال زيادة في الأسعار والإقبال من جانب كافة المسلمين في مختلف دول العالم.

وأكد أن موسم العمرة لم يشهد أية مشكلات متعلقة بتوفير العملات الأجنبية، أو تحويلها للجانب السعودي، ما ساهم في السيطرة على الأسعار، لافتا إلى أن السلطات السعودية وضعت قواعد وضوابط جديدة هذا العام لمواجهة ظاهرة استغلال تأشيرات الزيارة في الدخول للعمرة والحج من الأبواب الخلفية، كما أن شركات السياحة المصرية هي الأكثر حرصا على عدم وجود حالات تخلف عن العودة، حيث تسيء تلك الأفعال للشركات وتضر بسمعتها.

وتابع السيسي، بأن موسم العمرة الحالي سوف يشهد زيادة كبرى في أعداد المعتمرين تفوق سنوات ماضية، وذلك بفعل وعي المواطن الذي أدرك أهمية ومميزات السفر بشكل رسمي عبر شركة سياحة معتمدة، علاوة على سهولة الإجراءات.