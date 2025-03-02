حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بالمنيا الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك لضمان تحسين حركة السير، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار حملة لإزالة الإشغالات، أسفرت عن رفع 31 حالة إشغال طريق بقرية الحسينية، بالإضافة إلى تحرير 130 إزالة إدارية تضمنت إشغالات طرق وأكشاك مخالفة في شوارع المدينة، فضلًا عن رفع الإشغالات من شارع العاشر من رمضان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي مركز مطاي، شنت الوحدة المحلية حملة مكثفة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات في الشوارع الرئيسية والميادين، شملت شوارع الثورة، وزمزم، وشارع مكة، والمنطقة المحيطة بالنافورة، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين لضمان الحفاظ على السيولة المرورية.



كما تابعت الوحدة المحلية لقرية قلوصنا بسمالوط منظومة الإعلانات، وتم المرور على عدد من المحال التجارية، حيث تم إنذار 25 محلًا بسرعة استكمال التراخيص القانونية الخاصة بهم.



وفي مركز العدوة، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة لإزالة الإشغالات، شملت المرور على شوارع المدينة، والتحفظ على المخالفات، مع إنذار المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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