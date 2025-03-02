توزيع 25 ألف كرتونة مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المساعدات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبو المطامير ضمن فعاليات "قطار الخير"، والتى تهدف الى مد يد العون للأسر المستحقة عبر توفير المواد الغذائية الأساسية واللحوم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير.

وتشمل المساعدات أكثر من 25,000 كرتونة تحتوي على مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجًا، و1000 بون مواد غذائية بقيمة 300 جنيه لكل بون لضمان توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور الرائد لمجموعة شركات "إيجاست" للحاصلات الزراعية في المسؤولية المجتمعية، حيث شاركت الشركة بفعالية في مبادرة "قطار الخير" عبر تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال قافله خيرية تبرع من جمعية الحاج سعد الشلمة الخيرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مما يُعزز روح التكافل الاجتماعي ويُجسد دور القطاع الخاص في دعم المجتمع.

كما تفقدت الدكتورة محافظ البحيرة، عدد 500 كرتونة غذائية من خلال مجلس المدينة لتوزيعها على الأسر المستحقة من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة"، لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة مستمرة في تنفيذ مثل هذه المبادرات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة خلال الشهر الكريم.

كما شددت محافظ البحيرة، على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات بسهولة ودون أي معوقات، مؤكدة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية من خلال مختلف المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي.