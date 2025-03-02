حملات ميدانية توعوية لترشيد استهلاك المياه في دمياط

نظمت إدارة التوعية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي دمياط حملات توعوية بقريه الشعراء مركز دمياط، تحت رعاية وتوجيهات المهندس مجدى عطا الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، الحملات التي نفذت و تهدف إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة ودورها في ترشيد استهلاك المياه.

وتشمل الحملات التوعوية عدة أنشطة منها حملة توعية عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خطوط الصرف الصحي، وحملة طرق أبواب لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة، وحملة عن مخاطر الوصلات الخلسة وتأثيرها على ضعف المياه، وحصر المشاكل التي تواجه المواطنين وسرعة حلها، والتعريف بالخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى.

وتهدف هذه الحملات إلى نشر الوعي المائي بين المواطنين وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط عن انقطاع وضعف مياه الشرب في ٨ مناطق غدا الاثنين لمدة ٧ ساعات متواصلة بسبب أعمال الصيانة في محطة مياه كفر سليمان التابعة لمركز كفر سعد في دمياط .

واعلنت الشركة عن قطع مياه الشرب في مركز ومدينة كفر سعد بدمياط بالإضافة إلى قرية جمصة وقرية ام الرضا التابعتين لمركز كفر البطيخ وكذلك قرية الركابية وقرية ام الرزق.

كما سيتم انقطاع مياه الشرب عن قرية السنانية في دمياط وهي احد اكبر قرى محافظة دمياط .

وسيتم انقطاع مياه الشرب في المناطق المذكورة من الخامسة مساء حتى الثانية عشر ظهرا غدا الاثنين .

كما سيكون هناك ضعف في مياه الشرب في مدينة كفر البطيخ ومدينة راس البر في نفس التوقيت من الخامسة فجرا وحتى الثانية عشر ظهرا .

وطالبت شركة مياه الشرب في دمياط المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه لاستخدامها في فترة الضعف والانقطاع ولحين عودة المياه بعد انتهاء أعمال الصيانة .