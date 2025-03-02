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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة في القليوبية

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من  إحباط محاولة عناصر بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة بالقليوبية وضبط عناصرها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بـ 10,5 مليون جنيه تقريباً 
 إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة  وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام بؤرة إجرامية تضم عدد (10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "لـ 5 منهم معلومات جنائية") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "51 كيلو جرام هيدرو – 12 كيلو جرام آيس – 10 كيلو جرام هيروين – 4 كيلو جرام حشيش" – 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان حساس ") .
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 10,5 مليون جنيه تقريباً ) . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إحباط محاولة عناصر بؤرة إجرامية المواد المخدرة بالقليوبية وضبط عناصرها وزارة الداخلية