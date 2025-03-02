نتنياهو يعلن وقف إدخال المساعدات إلى غزة

اعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو قرر اليوم الاحد وقف إدخال المساعدات والإمدادات إلى غزة على ضوء رفض حماس لمنحى ويتكوف.

و اضاف نتنياهو إذا واصلت حماس التعنت في موقفها ولم تفرج عن مختطفينا فستكون لذلك تبعات إضافية.

و أكد نتنياهو أنه نعمل بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و أعلن نتنياهو أن حماس تحتجز 59 مختطفا بينهم 24 على قيد الحياة، ولن نتخلى عن أي مختطف وعازمون على إعادة الجميع.

و أشار أن ويتكوف اقترح تمديد وقف إطلاق النار بعد تأكده من عدم وجود إمكانية الآن لسد الفجوة بين حماس وإسرائيل.

وحثّت حماس الوسطاء على الضغط على إسرائيل لمنع قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة والالتزام بتعهداتها وفق الاتفاق.

وأكدت الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق بجميع مراحله الثلاث، مشددة على أن الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن هو الشروع في مفاوضات المرحلة الثانية.