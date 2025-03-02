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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق شقة كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل شقه سكنية ما اسفر عن إصابة طفلين ووفاة والدتهما إثر قفزها من شرفة المنزل هرباً من النيران بكرداسة

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وامرت بانتداب المعمل الجنائي وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي، كما صرحت بدفن جثامين الضحايا.

كانت البداية بتلقي الحماية المدنية بكرداسة بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية.

على الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف، وتم إخطار شرطة النجدة وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل شقه بالطابق الخامس، واسفر الحريق عن وفاة طفلين بينما توفيت والدتهما إثر قفزها من أعلى هرباً من النيران، و تمت السيطرة على الحريق.

وتم التحفظ على جثث الضحايا و اخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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