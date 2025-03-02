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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبد العاطي: المباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تناولت التسهيلات الضريبية

بدر عبدالعاطي وزير
بدر عبدالعاطي وزير الخارجية
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أعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن المباحثات التي جرت مؤخرًا مع "دوبرافكا سُويتشا" مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، تطرقت إلى عدة مجالات هامة، من أبرزها التسهيلات الضريبية وإزالة العقبات الإدارية، وذلك عبر تطبيق سياسة الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، والذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، على أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار والتجارة مع الدول الشريكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

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