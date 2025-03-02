عبد العاطي: المباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تناولت التسهيلات الضريبية

أعلن وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن المباحثات التي جرت مؤخرًا مع "دوبرافكا سُويتشا" مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، تطرقت إلى عدة مجالات هامة، من أبرزها التسهيلات الضريبية وإزالة العقبات الإدارية، وذلك عبر تطبيق سياسة الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، والذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، على أن هذه التسهيلات تهدف إلى تسهيل عمليات الاستثمار والتجارة مع الدول الشريكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي.