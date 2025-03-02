محافظ البحيرة: تنظيم مؤتمر استثماري موسع عقب شهر رمضان

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن تنظيم مؤتمر استثماري موسع عقب شهر رمضان في إطار دعم وتشجيع المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وجاء ذلك خلال جولتها اليوم بمركز أبو المطامير بزيارة مجموعة شركات لإنتاج الحاصلات الزراعية، والتي تُعد مجمعًا صناعيًا متكاملًا على أعلى مستوى، يمتد على مساحة 85 ألف متر مربع، ويوفر 1500 فرصة عمل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والأستاذ عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير.

وخلال الزيارة، تفقدت المحافظ محطة الموالح والبطاطس، حيث تابعت مراحل الفرز والتعبئة والتخزين تمهيدًا للتصدير للأسواق العالمية كما تفقدت المخازن، الثلاجات، المبردات، وأماكن التوسعات الخاصة بالمصنع، مشددة بالإمكانيات المتقدمة للمجمع الصناعي وتكنولوجيا التشغيل المتطورة به،

واكدت محافظ البحيرة، أنه يُمثل نموذجًا للمشروعات المتكاملة التي تُسهم في دعم الاقتصاد القومي، وتعزيز مكانة محافظة البحيرة على خريطة الإنتاج والتصدير الزراعي في مصر والعالم.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر أنه سيتم تنظيم مؤتمر استثماري موسع عقب شهر رمضان، يتضمن محاور متعددة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة، وعقد لقاء مفتوح مع المستثمرين وأصحاب المصانع والمجمعات الصناعية.



وأكدت محافظ البحيرة، أنه سيتم دراسة إنشاء نقطة خدمات إسعاف ومطافئ لخدمة المنطقة الصناعية والمستثمرين، مشددة على أهمية الاستثمار كشريك أساسي في التنمية، وأن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

كما قامت الدكتورة المحافظ بتفقد المساعدات الغذائية التي تُقدمها الشركة ضمن فعاليات "قطار الخير"، استمرارًا لجهود دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك.

وفي ختام جولتها، قامت الدكتورة جاكلين عازر بتفقد الشركة العربية الأفريقية للصناعات الورقية والكرتون المصنع، في إطار حرص المحافظة على متابعة المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، والشركة مقامة على مساحة ١٠ فدان تشمل التوسعات المستقبلية وتوفر ١٢٠ فرصة عمل.