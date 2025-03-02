وزير الخارجية: مصر تعول على دعم أوروبا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تعول على دعم الاتحاد الأوروبي في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي جمعه مع دوبرافكا سُويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دعم الاتحاد الأوروبي يعد أمرًا أساسيًا في الضغط على الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة المستدامة والحفاظ على أرواح المدنيين في المنطقة.

وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى إجراءات تسريع وصول الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة قيمتها 4 مليارات يورو.

ونوه أن هذه الحزمة تأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لاقتصاد مصر، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا قدره مليار و800 مليون يورو لتعزيز ضمانات الاستثمار في مصر، ودفع مزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة.

وتابع، أن هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.