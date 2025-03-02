إزالة 756 حالة تعدٍ وبناء مخالف بالمنوفية خلال الموجة الـ25 للتعديات

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 756 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك منذ انطلاق الموجة في 8 فبراير الماضي، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة، وفرض هيبة القانون.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت من إزالة 112 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 13,986 م²، إلى جانب إزالة 55 حالة بناء مخالف تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 4,319 م²، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 569 م². كما تم إزالة 569 حالة مبانٍ مخالفة على مساحة 61,033 م² بمختلف أنحاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ25 لإزالة التعديات تُنفَّذ على ثلاث مراحل، حيث انتهت المرحلة الأولى التي استمرت من 8 حتى 28 فبراير الماضي، على أن تنطلق المرحلة الثانية في 8 مارس وتستمر حتى 28 مارس المقبل، بينما تُنفَّذ المرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 أبريل 2025.