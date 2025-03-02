رئيس جامعة كفر الشيخ يهدي 1500 كرتونة رمضان للعمال

أهدى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ 1500 كرتونة مستلزمات رمضان على المستحقين، وذلك في إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وجامعة كفر الشيخ، وفي إطار الجهود المشتركة لدعم غير القادرين من عمال الجامعة احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وأجري رئيس جامعة كفر الشيخ، حوارات ودية مع عمال الجامعة لبث روح البهجة والطمأنينة مقدماً لهم أجمل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك متمنياً للجميع أن يكون شهر خير وبركة وزيادة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسلمت هدية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من صندوق تحيا مصر بإجمالى عدد 1500 كرتونة من المواد الغذائية الجافة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتوزيع هذه المواد الغذائية على العاملين فى الجامعة على مستوى كليات الجامعة.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن صندوق تحيا مصر يقوم بجهود كبيرة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى دعم الأسر على مستوى المحافظات بالجمهورية، موجها الشكر إلى الصندوق على الدعم اللوجيستى المقدم ضمن مبادرة وزارة التعليم العالى رمضان الخير، مؤكدا أن الصندوق داعم بقوة للأسر المستحقة للتخفيف عن كاهلهم أعباء المعيشة خلال رمضان.