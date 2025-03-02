مطبخ رمضان| دجاج بالكاري الكريمي.. طبق شهي يزين سفرتك في الشهر الكريم

في "مطبخ رمضان"، نقدم لكم يوميًا أشهى الوصفات الرمضانية، أفكارًا مميزة للسحور والإفطار، ونصائح لتحضير أطباق لذيذة بسهولة، لتجعلوا موائدكم أكثر تنوعًا وتميزًا في الشهر الفضيل!

وصفة اليوم: دجاج بالكاري والزبادي

المكونات:

صدر دجاج مقطع إلى مكعبات

3 ملاعق كبيرة زيت

بصلة مفرومة ناعمة

2 فص ثوم مهروس

3 ملاعق كبيرة كاري

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح حسب الرغبة

كوب زبادي

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ورقة غار

كزبرة طازجة مفرومة



طريقة التحضير:

يسخن الزيت في قدر على النار، ويضاف إليه البصل ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون.



يضاف الثوم مع الكاري والبابريكا والزنجبيل والقرفة وورقة الغار وباقي البهارات.



يقلب المزيج لدقيقتين، ثم تضاف قطع الدجاج والزبادي ومعجون الطماطم، ويقلب جيدًا.



يترك المزيج حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم تخفض النار، ويغطى القدر.



يترك الدجاج على النار لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا.



قبل التقديم، يضاف عصير الليمون والكزبرة المفرومة لتزيين الطبق.



يقدم مع الأرز الأبيض، الخبز، والثومية، ليكون وجبة مثالية على السفرة الرمضانية.

نلتقي غدًا بوصفة جديدة ونكهة مميزة تضيف لمائدتكم الرمضانية لمسة شهية. تابعونا يوميًا في "مطبخ رمضان"، واستمتعوا بألذ الأطباق برفقة العائلة والأحباب!