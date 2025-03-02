بسبب مرضه.. هاريسون فورد يغيب عن تقديم جوائز الأوسكار

يغيب النجم هاريسون فورد، عن حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، والمقرر إقامته فجر الإثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ووفق مجلة فارايتي، فقد تم تشخيص إصابته فورد بمرض الهربس النطاقي، وهو عبارة عن عدوى فيروسية غير مهددة للحياة تسبب "طفح جلدي مؤلم".

ومن بين مقدمي الحفل الذين سيقفون على خشبة مسرح دولبي في لوس أنجلوس: هالي بيري، وبينيلوبي كروز، وإيل فانينج، ووبي جولدبرج، وسكارليت جوهانسون، وجون ليثجو، وأيمي بولر، وجون سكويب، وبوين يانج، وإيما ستون، وسيليان مورفي، ودافين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور، وديف باوتيستا، وأندرو جارفيلد، وصامويل إل جاكسون، ومارجريت كوالي، وألبا رورواشر، وزوي سالدانا، وراشيل زيجلر، ومايلز تيلر، وميلي سايرس.

وسيستضيف مقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين، وهي أول مرة يتولى فيها هذا المنصب.

ويتصدر فيلم "Emilia Pérez" ترشيحات هذا العام بـ 13 ترشيحًا، على الرغم من أن الفيلم واجه منذ ذلك الحين فضيحة تتعلق بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة للنجمة كارلا صوفيا جاسكون. أما فيلمي "The Brutalist" و"Wicked" يتقاسمان المركز الثاني، بـ 10 ترشيحات.