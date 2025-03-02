الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة 7 مارس، حيث يكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا اليوم الاحد وغدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ويستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2- 4 درجة.

ويسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

وأوضحت الأرصاد ان الثلاثاء يشهد أمطار خفيفة الى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحري.

كما اشارت الأرصاد انه اعتبارا من الأربعاء 5 مارس سيكون هناك امطار متفاوتة الشدة علي مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2-4 درجة.

ونوهت الأرصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجه البحري العظمى 20-25 درجة والصغرى 10-13 درجة.