محافظ المنوفية يتلقى تقريرا عن جهود مكتبة مصر العامة بدنشواي خلال شهري يناير وفبراير

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مكتبة مصر العامة بدنشواى خلال شهرى يناير وفبراير في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة وذلك تماشيا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وافاد التقرير انه من ابرز البرامج والفاعليات التى قامت بها المكتبة تنظيم دورات في اساسيات اللغة الانجليزية (المهارات الأساسية الأربعة ) ، وبرنامج تدريبي (مينتسوري) بالمشاركة مع ادارة الشهداء التعليمية ، واقامة ورش تلوين ورسم وتدريب واختبارات مقياس الذكاء، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل لكافة الفعاليات والأنشطة والتي تساهم بدورها في الاكتشاف المبكر للمواهب وتحفيز الطاقة الإبداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بقطاع الثقافة والفنون والتي تساهم بدورها في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كافة النواحي الثقافية والأدبية والفنية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.