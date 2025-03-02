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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد رجب «سارق» في الحلقة الأولى من «الحلانجي»

محمد رجب
محمد رجب
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بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "الحلانجي"، بالإثارة والتشويق، حيث ظهر الفنان محمد رجب وشهرته الحلانجي وهو يسرق سيارة فارهة، ويذهب لبيعها لتاجر السيارات المسروقة والذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي.

وفي إطار الأحداث يتكشف أن الفنان محمد رجب قض تم حبسه لقضاء عقوبة، اثر وشاية من أحد المجرمين بعد خلافهم في السابق، ليقضي الحلانجي عقوبة الحبس ٨ سنوات.

ويقدم الفنان محمد رجب شخصية تظهر بعض ملامحها من الحلقة الأولى، ما بين عالم السرقات والنصب والأعمال الغير مشروعة، والتي تتصاعد فيها الأحداث بنسق معتاد لتلك النوعية من الأعمال.

وينتظر الجمهور باقي الحلقات لمتابعة مصير الحلانجي، وما ستذهب به الأحداث ومصيره مع طريق الشر.

المسلسل بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، دانا حلبي، ايتن عامر، عمرو رجب، والإخراج معتز حسام.

محمد رجب الفنان محمد رجب الحلانجي مسلسل محمد لطفي أيتن عامر