محافظ بني سويف يتابع توافر السلع واستقرار الأسعار

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ عددًا من فروع السلاسل التجارية والهايبرات، واطمأن على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خصوصًا السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، مثل الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، البقوليات، اللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى العروض الرمضانية التي تقدمها بعض السلاسل التجارية.

وأكد المحافظ أهمية استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن المديرية تتابع على مدار الساعة مدى توافر السلع الأساسية بالأسواق، مع استمرار الحملات التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما أكد الدكتور علاء سعيد، مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أن هناك متابعة دورية لتوافر السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العروض الرمضانية التي تقدمها السلاسل التجارية تساهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، عزة بسيوني، مدير إدارة تموين البندر، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.