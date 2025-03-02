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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش سير العملية التعليمية

محافظ كفرالشيخ يجتمع
محافظ كفرالشيخ يجتمع مع قيادات الأزهر بكفرالشيخ
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أكد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على متابعة سير العملية التعليمية وخطة تنفيذ الأنشطة الطلابية في المعاهد الأزهرية، لافتاً إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المنطقة الأزهرية في دعم التعليم وتنمية الوعي لدى الطلاب، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، مشيدًا بالدور الريادي للأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر العلم والفكر الوسطي واهتمامه بتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

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الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ متابعة سير العملية التعليمية منطقة كفرالشيخ الأزهرية محافظ كفرالشيخ