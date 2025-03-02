محافظ كفر الشيخ يناقش سير العملية التعليمية

أكد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على متابعة سير العملية التعليمية وخطة تنفيذ الأنشطة الطلابية في المعاهد الأزهرية، لافتاً إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المنطقة الأزهرية في دعم التعليم وتنمية الوعي لدى الطلاب، جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، مشيدًا بالدور الريادي للأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر العلم والفكر الوسطي واهتمامه بتعزيز قيم التسامح والاعتدال.

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