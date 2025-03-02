محافظ بني سويف يتفقد معرض "أسواق الكرم" لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مُخفضة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض بيع السلع الغذائية واللحوم، الذي تنظمه مؤسسة "حياة كريمة" ضمن مبادرة "أسواق الكرم"، لمتابعة توافر السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال جولته داخل المعرض، المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، تفقد المحافظ الأجنحة التي تضم العديد من السلع الأساسية والتموينية، مثل السكر، الأرز، الزيوت، المعلبات، الدقيق، وياميش رمضان، إضافة إلى منفذ بيع اللحوم. كما اطلع على قوائم الأسعار، للتأكد من نسب التخفيضات، وتبادل الحوار مع المواطنين حول جودة المنتجات وأسعارها مقارنة بالسوق.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي لمؤسسة "حياة كريمة" في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في إقامة المعارض وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور محمد جبر،معاون المحافظ ومنسق عام مبادرة "حياة كريمة"ببني سويف،خالد أحمد، منسق منافذ"حياة كريمة"،علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف،والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.