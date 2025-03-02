بدء التقديم في مبادرة سفراء التنمية المستدامة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن مركز التنمية المستدامة بالجامعة يعلن عن فتح باب التقدم للدفعة الخامسة من مبادرة “كُن سفيرًا” للتنمية المستدامة، والتي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وذلك لمن يرغب في التقديم و تنطبق عليه الشروط للمشاركة في التدريب، وذلك لنشر ثقافة الإستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشاد النعماني بمثل هذه المبادرات الهامة لمنسوبي الجامعة لينضموا إلى فريق سفراء الاستدامة بالجامعة من خريجي الدفعات السابقة، وليكونوا سفراء لنشر مفاهيم التنمية المستدامة بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم، مما يعود بالنفع العام على الجميع ويصب في تقليل التغيرات المناخية وتطبيق مفاهيم السياسة الوطنية للتحول للأخضر والابتكار المستدام، والتي أطلقها

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن شروط الترشح للمتقدمين تشمل أن يتراوح سن المتقدم من 18 – 40 عاما، و إجادة اللغة الانجليزية، ويفضل أن يكون المتقدم شارك فى بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى جانب أن يكون لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، وأن يكون أيضاً من طلاب الجامعات، والعاملين، وشباب الباحثين أو خريج بمؤهل عالي.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة أنه يتعين على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثلاثة دقائق يتضمن الإجابة على الأسئلة التالية:

1- عرف نفسك موضحاً مؤهلاتك العلمية والعملية (اللغة الإنجليزية للسؤال الأول فقط).

2- ما هو هدفك الرئيسي للإلتحاق بالمبادرة وما الذي سوف تقدمه لمجتمعك بعد اجتياز البرنامج التدريبي؟

3- ما الذي تعرفه عن التنمية المستدامة مع توضيح الهدف الذي تهتم به أو مرتبط بمجال عملك أو تخصصك؟

4- ما هي التحديات التى تتوقع أن تواجهك في تنفيذ أهدافك للتنمية المستدامة في مجتمعك؟ مع توضيح أهم الفرص المتاحة لمواجهة تلك التحديات؟

من الجدير بالذكر أن اخر موعد للتقديم ١٥ مارس الجاري،

و التقديم يتم من خلال الرابط الاتي:

https://forms.gle/avaSnixWp79hrBYp6

ولتقديم الدعم والمساعدة من مركز التنمية المستدامة بعد التقديم يرجي التسجيل على الرابط التالي لحصر المتقدمين من الجامعة:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuRrZDn7AcZt9BHJGkOz4wdc1jkA8DhG5BksYHOrCSqMmorw/viewform?usp=sf_link