جامعة سوهاج تستأنف فعاليات مشروع مودة لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة

تستأنف جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التدريبية والندوات التثقيفية التى يتم تنفيذها فى إطار المشروع القومي "مودة"، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته فى كل مايخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك.

وثمن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، التعاون المثمر والجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لتعزيز استقرار الأسرة المصرية في إطار من التفاهم والحوار البناء والإحترام المتبادل والمعرفة الكاملة، وتعزيزاََ لرؤية الدولة فى التصدي لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع وتعميق خطط التنمية الشاملة.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان الجامعة حققت نتائج متميزه في مشروع موده العام الماضي حيث حصدت المركز الرابع علي مستوي الجامعات المصرية في عدد التدريبات التي تمت في المشروع حيث تم تقديم التوعية والتثقيف لعدد 3943 طالب وطالبه بالجامعة من مختلف الكليات ، ومقدما شكره لجميع القائمين علي تنفيذ هذا المشروع لبناء أسرة متماسكة، تساعد في دعم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري.

وأوضحت الدكتورة سحر هاشم منسق المشروع بالجامعة، أن الندوات وورش العمل التي يتم تنفيذها للطلاب تتضمن العديد من المحاور منها التوعية بخطورة الطلاق، وأهمية تماسك الأسرة المصرية، والاختيار الأمثل لشريك الحياة المناسب، واكسابهم معلومات هامة وصحيحة عن الزواج وحقوق وواجبات الطرفين، لتأسيس أسرة سوية قائمة على مبادئ المودة والرحمة، أهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والتربية الإيجابية للأطفال وضرورة تنظيم الأسرة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.



وأضافت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن الجامعة بدأت فعاليات الورش التدريبية تزامناََ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وتم تنفيذ ٧ ورش تدريبية بكلية علوم الرياضة، حاضر بها الدكتور محمد سالم مدرس بقسم العلوم التربوية والنفسية والدكتور يحي ثابت المدرس بالكلية، و٣ ورش بكلية التكنولوجيا والتعليم حاضر بها الدكتور محمد عبد اللاه المدرس بالكلية، كما تم تنظيم ٤ ورش بكلية الهندسة حاضر بها كلاً من الدكتور طلعت علي والدكتوره فاطمة عثمان وكلاء الكلية،

كما تم تنظيم ٣ ورش بكلية الزراعة حاضر بها الدكتور محمد يوسف.