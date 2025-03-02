نائب التنسيقية: مصر لديها برنامج قوي لدعم الصادرات وأوجه التحية لوزير الاستثمار

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر لديها برنامج قوي لدعم الصادرات، مشيدا بجهود وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب منذ توليه الوزارة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".

وقال "نجاتي": أتوجه بالشكر للنائب ياسر زكي والنائب هشام الحاج على والنائب عز الدين جودة على الدراسة والطلبين، 3 نماذج تؤدي إلى نقطة معينة وهى أن لدينا في مصر برنامج قوي لدعم الصادرات، والتجارب في الدول التي استعرضتها الدراسة المعروضة للمناقشة تؤكد أن مصر لديها برنامج قوى لدعم الصادرات، فهناك حوافز ضريبية وغيرها، لدعم الصادرات".

وأضاف نائب التنسيقية: عندنا وزير الاستثمار لازم أوجه له التحية لأنه قدم الكثير للوزارة ويحاول ويجيد، متسائلا: هل برنامج دعم الصادرات وصل لمرحلة الرقمنة؟، لماذا نتأخر في السداد؟، كما أسأل الحكومة عن المخصص لبرنامج الصادرات في الموازنة الجديد كام؟.

واستكمل: كل هذه الأسئلة أظن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، له جولاته المكوكية مع المستثمرين مما يؤكد أن وزارة الاستثمار عندها رؤية، ويمكن أن يكون لديها دراسة مكملة.

وبدأ النائب أكمل نجاتي، كلمته، قائلا: باسمى واسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نهنىء الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان التي تحل علينا خلال أيام.