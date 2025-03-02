التنسيقية تلتقي وفد دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفد من دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني أثناء زيارته للقاهرة، وذلك بالسفارة الصينية بالقاهرة، بناءً على دعوة من السفارة في إطار تعزيز العلاقات بين التنسيقية والحزب الصيني.

وتناول الجانبين سبل تدعيم العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة لتدعيم العلاقات بين التنسيقية والحزب الشيوعي وتبادل الخبرات التنظيمية المتراكمة، كما تم تبادل الآراء حول العديد من القضايا السياسية المطروحة على الساحة الدولية في الوقت الحالي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تحفيز كافة الجهود الرامية لإرساء السلم والأمن الدوليين، ومعالجة كافة التحديات العالقة في المنطقة.

شارك في اللقاء من الجانب الصيني، "جياو جيشين" مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بدائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، و"وانغ تسيجيوان"، و"قوه جينتسآن"، و"شي يوهفي"، و"لي شين" و"دو بنغيوه".

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، وريم القاضي وأحمد عصام وآلاء بسيوني ونورا عبدالستار أعضاء التنسيقية.

