تعرف على تاريخ حكم ديربي مدريد مع الريال وأتلتيكو

اسند الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا"، ادارة مباراة ريال مدريد الاسبانى، ومواطنه اتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج"، الى الحكم الفرنسي كليمان توربان.

وكلف يويفا الحكم الفرنسي، كليمان توربان، لادارة مواجهة ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، فيما سيتولى مواطنه جيروم بريسار مسؤولية الVAR.

فيما سيساعده نيكولا دانو وبينجامين بيج، حكما الراية، وسيكون ماتيو فيرنيس حكما رابعا.

وقاد توربان صاحب الـ42 عاما، 6 مباريات للفريق الملكى لم يذق فيها مرارة الهزيمة من قبل، وكان اخرها في 11 فبراير الماضي، لقاء ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال، امام مانشستر سيتي، فاز فيه الفريق المدريدى بـ 3-2.

وخلال الست مواجهات التى ادارها الحكم الفرنسي للفريق الملكى، حقق ريال مدريد الفوز فى 5 مواجهات ، فيما تعادل فى مباراة واحده.

في المقابل، أدار توربان لأتلتيكو مدريد 4 مباريات، كانت كلها في دور مجموعات دوري الأبطال.