يوسف وهبي مغني راب بمسلسل في لحظة

كشفت الحلقة الأولى لمسلسل "في لحظة" عن ظهور مختلف للممثل الصاعد يوسف وهبي حيث يؤدي دور شاب من عائلة ثرية، لكنه يحب الموسيقى وغناء الراب، رغم تحفظ والدته.

ويؤدي يوسف وهبي دور "ساري" الشاب الجامعي المنحدر من عائلة غنية لكنه يفضل غناء الراب على الدراسة ما يثير انتقادات والدته، لكنه يهرب دائما من مواجهتها بما يحبه ويقيم حفلات مع أصدقائه.

تدور أحداث مسلسل في لحظة حول فريدة التي تحاول التماسك ومواصلة حياتها بصورة طبيعية بعد وفاة والدها بطريقة غامضة، بينما تسعى لحماية شقيقاتها من مصير مجهول، لكن تنقلب حياتها رأسًا على عقب مع ظهور (سيف) رجل الأعمال البارز، باعتباره فرصة ثمينة للتخلص من جميع مشاكلهن.

ويشارك يوسف وهبي في بطولة مسلسل «في لحظة» مع النجوم؛ أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام ويوسف عثمان. ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.