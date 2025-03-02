سيارات الإسعاف تصطف أمام معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين

رصد أحمد عيد، موفد "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل دخول 8 مصابين و13 مرافقًا من الفلسطينيين عبر معبر رفح البري لتلقي الرعاية الطبية في مصر، إلى مستشفيات العريش منذ صباح اليوم.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية"، خلال تغطية حية من أمام المعبر، قائلًا: "إن سيارات الإسعاف تصطف أمام المعبر لاستقبال المصابين والمرافقين الفلسطينيين ومن المتوقع أن تزداد أعداد المصابين إلى مستشفيات مصر، حيث تُبذل الجهود في تقديم المساعدات، ويتم الفحص والتدقيق وتوجيه كل حالة على حسب إصابتها إلى المستشفيات.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستعرض مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط في القاهرة، جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة- بحسب نبأ عاجل، وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، على دعم مساعي استعادة الهدوء، وتحقيق الاستقرار وإقامة دولة فلسطينية؛ لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

فيما أكد الرئيس السيسي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، ضرورة بذل الجهود اللازمة؛ لتحقيق الاستقرار في هذه الدول، والحفاظ على سلامة مواطنيها.