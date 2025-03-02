انطلاق فعاليات برنامج التربية الوطنية للإناث بجامعة بني سويف

انطلقت فعاليات دورات التربية الوطنية للإناث بكليات جامعة بني سويف والتي تنظمها إدارة التربية العسكرية تحت إشراف العقيد خالد نبيل ابراهيم مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة، وتنسيق المقدم طه مطر، وتحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وذلك بهدف بث روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطالبات، وجاء ذلك بحضور العميد محمد البرعى المستشار العسكرى لمحافظة بنى سويف، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد كلية التمريض وسط حضور لافت من الطالبات.

وُافتتحت الفعاليات بكلمة العميد محمد البرعى وتهنئة شعب بنى سويف بالعيد القومى للمحافظة مشيرا بكلمته الى ترسيخ روح الولاء والانتماء موجها عدد من النصائح والإرشادات للطالبات للاستفادة بها خلال تلك الفعاليات ، ثم قامت الدكتورة حنان الزبلاوى بتدريب المشاركات من طالبات الجامعة على اساسيات انقاذ الحياة ومبادئ الاسعافات الاولية مشيرة الى اهمية معرفة كل فرد بالمجتمع هذه المبادئ وذلك لمحاولة انقاذ المصاب اثر اى حادث لحين وصول الرعاية الطبية المتخصصة حيث تناولت مبادئ الانعاش القلبي الرئوي والشرقة والنزيف والكسور والحروق وحالات التسمم وحالات الاغماء والغيبوبة.