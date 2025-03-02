لمى كتكت تعود للسباق الرمضاني مع "العتاولة 2"

بعد غياب عامين تعود لمى كتكت إلي السباق الرمضاني مرة اخري من خلال مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2" للمخرج أحمد خالد موسى وذلك بعد أن كانت أخر مشاركاتها في 2023 مع مسلسل "جعفر العمدة" للمخرج محمد سامي.

وقالت لمى "دوري سيكون مختلفًا عن أي دور قدمته مسبقًا، فهو دور مليء بالتحديات؛ لكونه يجمع ما بين الدراما والتشويق بشكل غير تقليدي وشعبي، ومع مرور الحلقات حلقة تلو الأخرى؛ ستظهر تطورات كبيرة في الأحداث المتعلقة بي، وأتمنى أن ينال دوري استحسان الجمهور".

وأكدت "لقد كنت من جمهور الجزء الأول من العتاولة، وأُعجبت بالعمل جدًا، فالمسلسل مميز في كل تفاصيله، ويسود عليه طابع الإثارة والتداخلات الدرامية في شكل كوميدي وشعبي يخاطب طبقات كافة طبقات المجتمع.

وعندما عُرض عليَّ الدور في الجزء الثاني لم أتردد لحظة، وكنت متحمسة جدًا للتجربة، كما إنني سعيدة بالعمل مع مخرج كبير مثل أحمد خالد موسي ممتع للغاية؛ لأنه شخص يفهم تفاصيل الشخصيات ويعرف كيف يخرج أفضل ما في الممثلين، أما عن أجواء العمل مع كوكبة الممثلين في المسلسل، فالتعاون معهم رائع بشكل كبير ويعمه الاحترام المتبادل، وهدفنا جميعًا هو إرضاء الجمهور وإظهار العمل بأفضل صورة"