رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمة العامة

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة بالجامعة ، إجتماع مجلس إدارة المركز ، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة ، و الدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، والدكتور حسن عليوة عميد كلية العلوم ،والدكتورة ناهد غنیم عميد كلية التربية ،والدكتور خالد حمزة عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد الخولي عميد كلية الزراعة، والدكتور أشرف هاشم المشرف على مركز الخدمة العامة، وإيمان صلاح قام بعمل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع و سماع عبد العزيز المدير المالي والادارى بالمركز.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة ، استعرضت ماتم من تطوير بمصفوفه البرامج الدراسية لتقديم خدمات ومحتوى بجودة عالية للمجتمع المحيط وإضافه مجموعة من المدربين المعتمدين من ذوي الخبرة والكفاءه والخبراء للتدريب بالمركز ، بالإضافة إلي تطوير البيئة المحيطة بمركز الخدمة العامة لتناسب مكانة وريادية الجامعة من الناحية الجمالية والبيئية ،مضيفا أنه تم انشاء وحده جديدة بالمركز للتدريب على تصميم وتنفيذ السجاد نصف الآلى "التافت" والخزف والفخار .

وأوضح القاصد أن اللجنة استعرضت أنشطة المركز خلال الفترة الماضية كما تمت المصادقة علي محضر الجلسة السابقة .

ووجه القاصد بضرورة إستغلال مركز الخدمة العامة الاستغلال الأمثل وإضافة المزيد من الأنشطة الإجتماعية والثقافية لخدماته التي يقدمها للمجتمع ،مؤكدا علي ضرورة تحديد أهداف المركز بدقة وتنوع خدماته لتساهم في تحقق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الموارد البشرية من الطلاب او الخريجين وأهالي المحافظة .

هذا ويقدم المركز خمس برامج تدريبيه متخصصة في اللغات بمستوياتها ،ومهارات الحاسب الآلي ، والمحاسب المالي المحترف ،بالإضافة إلي مجموعة من البرامج التدربيبة في مجالات متنوعة.