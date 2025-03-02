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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يويفا يكشف عن حكم ديربى مدريد بين الريال وإتلتيكو بالشامبيونزليج

ريال مدريد واتلتيكو
ريال مدريد واتلتيكو
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اعلن الاتحاد الاوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة ريال مدريد الاسبانى، ومواطنه اتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دورى ابطال اوروبا "الشامبيونز ليج".
وكلف يويفا الحكم الفرنسي، كليمان توربان، لادارة مواجهة ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، فيما سيتولى مواطنه جيروم بريسار مسؤولية الVAR.
فيما سيساعده نيكولا دانو وبينجامين بيج،   حكما الراية، وسيكون ماتيو فيرنيس حكما رابعا.

يويفا ريال مدريد أتلتيكو مدريد دوري الأبطال الشامبيونزليج