ختام دورة تدريبية حول "صياغة العقود وصحف الدعاوى" بحقوق أسيوط

اختتم مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة أسيوط الدورة التدريبية حول "صياغة العقود وصحف الدعاوى"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق، والدكتور معمر رتيب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان عبد القادر، مدير مركز الدراسات القانونية.

حاضر في الدورة التدريبية كل من: الدكتور خالد جمال، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني، والدكتور أنور مطاوع، أستاذ القانون التجاري، والمستشار أسامة عبد العظيم، بهيئة قضايا الدولة، والدكتور أيمن بشري، المحامي بالنقض وأمين نقابة محامين شمال أسيوط.

استهدفت الدورة التدريبية تنمية قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم بأحدث الخبرات المهنية والعملية في مجال صياغة العقود القانونية وصحف الدعاوى، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بأحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع القضايا القانونية بشكل أكثر احترافية ودقة.

وقد أشاد الدكتور أحمد المنشاوي بدور مركز الدراسات القانونية في تنمية الوعي القانوني للطلاب والباحثين والمجتمع المحيط، والتفاعل مع مشكلاته. كما أكد حرص الجامعة على توجيه مراكزها ووحداتها الخاصة لخدمة الأهداف الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وتعظيم دورها الريادي في خدمة أغراض التنمية المستدامة وتحقيق الاستراتيجية الوطنية.

من جانبه، وجه الدكتور دويب حسين صابر الشكر للسادة المحاضرين على ما بذلوه من جهد في صقل مهارات المتدربين بأصول وفنون صياغة العقود وصحف الدعاوى. كما قدم الشكر لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي على دعمها الكبير لأنشطة المركز.

وفي ذات السياق، نوه الدكتور عثمان عبد القادر عن عقد دورات تدريبية خلال المرحلة القادمة، تشمل إعداد برنامج تدريبي عملي مكون من (30) ساعة تدريبية متخصصة حول الصياغة القانونية، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع، وتحقيقًا للدور التنويري