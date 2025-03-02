كاتب صحفي يكشف أهمية إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة فى هذا التوقيت

كشف الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، عن أهمية إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة في هذا التوقيت، قائلًا: إن هذه الحزم تقر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهذا توجه رئيسي من القيادة السياسية لدعم كافة الأسر المصرية.

وأضاف وهبة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن دعم العمالة غير المنتظمة، وتكافل وكرامة، فضلًا عن زيادة الأجور يكون في صالح الأسرة بالكامل، وليس فقط المواطن، خاصة أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم بداية من جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية وغيرهما، أثرت بشكل كبير على ارتفاع الأسعار.

وتابع الكاتب الصحفي: أننا في حالة من عدم اليقين أو الاتزان الاقتصادي في العالم، لذلك دائمًا ما تقر هذه الحزم، حيث إننا نجد الحكومة أقرت هذه الحزمة بتوجيهات من القيادة السياسية، كما تم إقرار علاوات استثنائية، إضافة إلى العلاوات الخاصة التي يتم إقرارها بموجب القانون والدستور في الموازنة العام الجديدة التي تبدأ بشهر يوليو المقبل.