الدفاع الروسية: دمرنا ورش إنتاج مسيرات ومواقع عسكرية ومعدات في 147 منطقة بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير الجيش الروسي ورش إنتاج مسيرات ومواقع عسكرية ومعدات في 147 منطقة بأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت خلال عملية عسكرية خاصة، مواقع تصنيع الطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية مواقع إنتاج المسيرات الهجومية، بالإضافة إلى نقاط تمركز القوات الأوكرانية في 144 منطقة".

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الغرب" تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من تحييد نحو 190 جندياً أوكرانياً، إضافةً لتدمير محطة للحرب الإلكترونية.