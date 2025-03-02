مصرع شقيقتين وتفحم جثتيهما وإصابة شاب خلال حريق مروع في الدقهلية

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية اليوم ثانى أيام شهر رمضان الكريم حادثًا مأساويًا، حيث لقيت شقيقتان مصرعهما متفحمتين إثر اندلاع حريق هائل في شقتهما السكنية، فيما أصيب شاب بحالة اختناق أثناء محاولته إنقاذهما.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في شقة ملك محمد أبو السعود خلف السجل المدنى بمدينة دكرنس .

على الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى مسؤولي مجلس المدينة، إلى موقع الحادث.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي العقار.

فيما أسفر الحريق عن مصرع جنا محمد أبو السعود، 7 سنوات، وشقيقتها جودي ، 17 سنة، حيث تم العثور على جثتيهما متفحمتين داخل الشقة.

كما أصيب محمود إبراهيم أبوبكر أحمد، 21 عامًا، بحالة اختناق أثناء محاولته المساعدة في إطفاء النيران، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما جرى نقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة.