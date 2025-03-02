ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. ضبط لحوم منتهية الصلاحية في بورسعيد

ضبط لحوم عليها علامات
ضبط لحوم عليها علامات تلف وتحلل في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، وكيل المديرية، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لإحكام الرقابة على السلع الغذائية وغير الغذائية ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه، وذلك في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

 

ضبط لحوم عليها علامات تلف وتحلل في بورسعيد

وأسفرت الحملة التي ترأسها المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وابراهيم الدهري، رئيس الرقابة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، عن ضبط 150 كيلو لحوم مجمده منتهية الصلاحية يظهر عليها علامات التلف والإحلال، وتشكل خطرًا على صحة مستهلكيها - بحسب بيان المديرية.

تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

FB_IMG_1740914948367
FB_IMG_1740914948367
FB_IMG_1740914945715
FB_IMG_1740914945715
FB_IMG_1740914942851
FB_IMG_1740914942851
بورسعيد التموين لحوم حملة أخبار محافظة بورسعيد