بالصور.. ضبط لحوم منتهية الصلاحية في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، وكيل المديرية، حملة مكبرة، اليوم الأحد، لإحكام الرقابة على السلع الغذائية وغير الغذائية ومراقبة مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه، وذلك في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

ضبط لحوم عليها علامات تلف وتحلل في بورسعيد

وأسفرت الحملة التي ترأسها المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وابراهيم الدهري، رئيس الرقابة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، عن ضبط 150 كيلو لحوم مجمده منتهية الصلاحية يظهر عليها علامات التلف والإحلال، وتشكل خطرًا على صحة مستهلكيها - بحسب بيان المديرية.

تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على الكميات المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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